Traffico Roma del 24-05-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE 17:20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA
DELLA POLIZIA LOCALE DI
ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SULLA A1 ROMA NAPOLI INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE DAL BIVIO PER LA A24 ROMA
L’AQUILA FINO A VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI.
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER
TRAFFICO DALLA CASSIA BIE ALLA SALARIA E PER INCIDENTE DALLA DIRAMAZIONE
ROMA NORD ALLA PRNESTINA.
CODE PER INCIDENTE ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA ROMA FIUMICINO
FINO A VIA TUSCOLANA.
IN CENTRO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SU PIAZZA ADRIANA
ALL’ALTEZZA DI BORGO ANGELICO.
INCIDENTE SULLA VIA PRENESTINA, RALLENTAMENTI E CODE IN ENTRAMBE LE
DIREZIONI, ALL’ALTEZZA DI COLLE MONFORTANI.
AL LIDO DI OSTIA RALLENTAMENTI SU VIA DELL’IDROSCALO AL BIVIO CON VIALE DEL
SOMMERGIBILE: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE.
CODE PER TRAFFICO SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI
SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO ED IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO VIA DELLE
VALLI, DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIALE DELLA MOSCHEA; PROSEGUENDO
LUNGO LA TANGENZIALE EST CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, CODE DA VIA
TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E SU VIALE CASTERNSE.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA VIALE P. TOGLIATTI AL RACCODO ANULARE
VERSO FUIORI CITTÀ.
AL RIONE MONTI, MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DI SAN PANTALEO:
POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE FINO ALLE 19:00 CIRCA.
IN CENTRO PER UN’ALTRA MANIFESTAZIONE CHIUSA VIA LUIGI PETROSELLI TRA VICO
JUGARIO E PIAZZA DELLA BOCCA DELLA VERITÀ IN DIREZIONE ENTRAMBI; DEVIATE
DIVERSE LINEE BUS; POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO IN ZONA.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTA ED ALTRE NOTIZIE È POSSIBILE CONSULTARE
IL SITO ROMA.LUCEVERDE.IT
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma