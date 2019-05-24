Traffico Roma del 24-05-2019 ore 18:00
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VIABILITÀ ROMA VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE 17:50 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA
DELLA POLIZIA LOCALE DI
ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SULLA A1 ROMA NAPOLI INCIDENTE CON 5 KM DI CODA TRA IL BIVIO PER LA A24
ROMA-L’AQUILA E VALMONONE IN DIREZIONE NAPOLI.
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO DALLA
CASSIA BIS ALLA SALARIA E PER INCIDENTE DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD FINO
ALLA PRNESTINA.
CODE PER TRAFFICO E PER INCIDENTE ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA
ROMA FIUMICINO FINO A VIA TUSCOLANA.
SULLA VIA PRENESTINA, RALLENTAMENTI E CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, PER UN
INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI COLLE MONFORTANI.
CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA E,
PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, CODE DA VIA
DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E SU VIALE CASTRENSE.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE DA PORTONACCIO AL RACCODO
ANULARE VERSO FUORI CITTÀ.
AL RIONE MONTI, MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DI SAN PANTALEO:
POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE FINO ALLE 19:00 CIRCA.
IN CENTRO PER UN’ALTRA MANIFESTAZIONE CHIUSA VIA LUIGI PETROSELLI TRA VICO
JUGARIO E PIAZZA DELLA BOCCA DELLA VERITÀ IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; DEVIATE
DIVERSE LINEE BUS; POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO IN ZONA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma