Traffico Roma del 24-05-2019 ore 19:00

SULLA A1 ROMA NAPOLI PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA IL BIVIO PER LA 24

ROMA L’AQUILA E VALMONTONE DIREZIONE NAPOLI.

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO DALLA

CASSIA BIS ALLA SALARIA E PER INCIDENTE DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD FINO

ALLA PRNESTINA.

CODE PER TRAFFICO E PER INCIDENTE ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA

ROMA FIUMICINO FINO A VIA TUSCOLANA.

TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE IN VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DI VIA

LUCIO SESTIO UN ALTRO INCIDENTE IN VIA SARZANA RALLENTAMENTI ALL’INCROCIO

CON VIALE VENTIMIGLIA.

CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA E,

PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, CODE DA VIA

DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E SU VIALE CASTRENSE.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE DA PORTONACCIO AL RACCODO

ANULARE VERSO FUORI CITTÀ.

PER UNA MANIFESTAZIONE ANCORA CHIUSA VIA LUIGI PETROSELLI TRA VICO JUGARIO

E PIAZZA DELLA BOCCA DELLA VERITÀ IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

