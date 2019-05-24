Traffico Roma del 24-05-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE 19:20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA
DELLA POLIZIA LOCALE DI
ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SULLA A1 ROMA NAPOLI INCIDENTE CON CODE A TRATTI TRA IL NODO A1/A24 ROMA
TERAMO E VALMONONE IN DIREZIONE NAPOLI.
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER
TRAFFICO DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E PER INCIDENTE DALLA DIRAMAZIONE
ROMA NORD ALLA PRENESTINA.
CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA ROMA FIUMICINO FINO A VIA
TUSCOLANA.
IN CENTRO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SU LUNGOTEVERE TOR DI
NONA ALL’ALTEZZA DI PONTE UMBERTO I, IN DIREZIONE DI PONTE CAVOUR.
AL TRULLO PER UN ALTRO INCIDENTE DISAGI AL TRAFFICO IN VIA SARZANA AL BIVIO
CON VIALE VENTIMIGLIA, IN DIREZIONE VIA DEL TRULLO.
CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA
VERSO VIA DELE VALLI E, PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE
SAN GIOVANNI, CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E SU
VIALE CASTRENSE.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE DA VIA FILIPPO FIORENTINI
AL RACCODO ANULARE VERSO FUORI CITTÀ.
IN CENTRO PER UNAMANIFESTAZIONE CHIUSA VIA LUIGI PETROSELLI TRA VICO
JUGARIO E PIAZZA DELLA BOCCA DELLA VERITÀ IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; CHIUSA
COMPLETAMENTE ANCHE VIA DEI CERCHI.
DEVIATE DIVERSE LINEE BUS; POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO IN ZONA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma