Traffico Roma del 24-05-2019 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE 19:20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA
DELLA POLIZIA LOCALE DI
ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER
TRAFFICO E PER INCIDENTE DALLA VIA DEL MARE A VIA TUSCOLANA;
LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA BUFALOTTA ALLA
PRENESTINA.
AD OSTIA ANTICA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIALE DEI ROMAGNOLI AL
BIVIO CON VIA ARTURO EVANS.
CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA
VERSO VIA DELLE VALLI E, PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE
SAN GIOVANNI, CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI AL
RACCODO ANULARE VERSO FUORI CITTÀ.
IN CENTRO POSSIBILI DISAGI PER UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA BOCCA DELLA
VERITÀ. CHIUSURE AL TRAFFICO E DEVIAZIONI PER DIVERSE LINEE BUS
.
ALL’APPIO-TUSCOLANOPROCESSIONE DALLE 20 ALLE 21,30, POSSIBILI TEMPORANEE
DEVIAZIONI O BREVI STOP PER LE LINEE BUS 16 E 85.
ALLA GARBATELLA DALLE 20 ALLE 23 MANIFESTAZIONE POLITICA A PIAZZA SAULI.
ULTIMA NOTTE PREVISTA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE SUL RACCORDO ANULARE ,
IN CARREGGIATA INTERNA, TRA APPIA E ARDEATINA. PREVISTA LA CHIUSURA NELLA
FASCIA ORARIA 21.30-5.30.
INFINE PER INTERVENTI NOTTURNI DI PULIZIA STRAORDINARIA, TRA LE 22 E LE 3
LA TANGENZIALE SARÀ CHIUSA NEL TRATTO TRA SALARIA E NOMENTANA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma