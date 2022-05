Traffico Roma del 24-05-2022 ore 13:30

Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione Bentrovati non molto il traffico sulla rete viaria cittadina la polizia locale Ci segnala un incidente sulla Salaria nella zona di cartella Giubileo ci troviamo a ridosso del raccordo è bene Ci sono code in direzione del centro città nessuna segnalazione di rilievo sul Raccordo Anulare altrettanto lungo le autostrade del territorio e restano disagi della Pisana penalizzata da lavori in corso da incolonnamenti nelle due direzioni all’altezza di via Dei damasceni incidente in via Veneto all’altezza di Largo Federico Fellini raccomandiamo le dovute attenzioni incidente anche a San Lorenzo Longo via Cesare de Lollis nei pressi di via dei Dalmati inevitabili le ripercussioni permangono infine difficoltà sulla Pontina che oggi penalizzata da lavori in corso da incolonnamenti a partire ora dal bivio di pratica di mare fino a Castel di Decima in direzione Roma Ci sono code naturalmente anche verso Latina tra Tor de’ Cenci e castello diper i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma