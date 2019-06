Traffico Roma del 24-06-2019 ore 07:30

NOTIZIARIO ROMA LUNEDÌ 24 GIUGNO 2019 ORE 7:20

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

INCIDENTE SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E PRATICA DI MARE VERSO ROMA.

RIPERCUSSIONI CON LUNGHE CODE, CIRCA 6 KM, FILE A PARTIRE DA POMEZIA.

SUL RACCORDO ANULARE NEL TRATTO CASILINA-ARDEATINA, TRAFFICO MA ANCHE UN

INCIDENTE; INCIDENTE TRA LA TUSCOLANA E L’APPIA. DISAGI PER TRAFFICO INVECE

NELLA CARREGGIATA ESTERNA, SIA ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA SIA NEL TRATTO

FIUMICINO – VIA DEL MARE.

CODE IN INGRESSO A ROMA SUL TRATTO URBANO DELLA A24.

TANGENZIALE CON AUTO IN FILA TRA MONTI TIBURTINI E VIA DEI CAMPI SPORTIVI.

RIPERCUSSIONI SULLA VIA SALARIA E IN VIA DEI PRATI FISCALI.

ALTEZZA RACCORDO TRAFFICO E DISAGI: SULLA VIA AURELIA, SULLA CASSIA E SULLA

NOMENTANA.

ALL’OSTIENSE RALLENTAMENTI IN VIA DEL PORTO FLUVIALE TRA PIAZZA DELLA RADIO

E LA STAZIONE.

Simone Cerchiara

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma