Traffico Roma del 24-06-2019 ore 07:30
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NOTIZIARIO ROMA LUNEDÌ 24 GIUGNO 2019 ORE 7:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
INCIDENTE SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E PRATICA DI MARE VERSO ROMA.
RIPERCUSSIONI CON LUNGHE CODE, CIRCA 6 KM, FILE A PARTIRE DA POMEZIA.
SUL RACCORDO ANULARE NEL TRATTO CASILINA-ARDEATINA, TRAFFICO MA ANCHE UN
INCIDENTE; INCIDENTE TRA LA TUSCOLANA E L’APPIA. DISAGI PER TRAFFICO INVECE
NELLA CARREGGIATA ESTERNA, SIA ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA SIA NEL TRATTO
FIUMICINO – VIA DEL MARE.
CODE IN INGRESSO A ROMA SUL TRATTO URBANO DELLA A24.
TANGENZIALE CON AUTO IN FILA TRA MONTI TIBURTINI E VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
RIPERCUSSIONI SULLA VIA SALARIA E IN VIA DEI PRATI FISCALI.
ALTEZZA RACCORDO TRAFFICO E DISAGI: SULLA VIA AURELIA, SULLA CASSIA E SULLA
NOMENTANA.
ALL’OSTIENSE RALLENTAMENTI IN VIA DEL PORTO FLUVIALE TRA PIAZZA DELLA RADIO
E LA STAZIONE.
Simone Cerchiara
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma