Traffico Roma del 24-06-2019 ore 08:00
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NOTIZIARIO ROMA LUNEDÌ 24 GIUGNO 2019 ORE 7:50
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
LUNGHE CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E PRATICA DI MARE
IN DIREZIONE ROMA. CODE DI CIRCA 7 KM A PARTIRE DA POMEZIA.
SUL RACCORDO ANULARE STA PROVOCANDO RIPERCUSSIONI UN INCIDENTE TRA LA
TUSCOLANA E L’APPIA; CODE DALLA CASILINA.
INCIDENTE AVVENUTO DA POCO NEL TRATTO RACCORDO-TORRENOVA DELLA A1: AL
MOMENTO, VERSO NAPOLI, ABBIAMO BREVI CODE
MENTRE È A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE CHE SI PROCEDE IN CODA SULLA
TANGENZIALE, CODE VERSO LO STADIO DALLA TIBURTINA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI;
INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI SULLA VIA SALARIA E IN VIA DEI PRATI FISCALI.
ZONA EST, INCOLONNAMENTI SULLA COLLATINA TRA TOR SAPIENZA E GROTTA DI
GREGNA
TRA TUSCOLANA E APPIA AUTO IN FILA LUNGO VIA DEL QUADRARO
ALL’OSTIENSE RALLENTAMENTI IN VIA DEL PORTO FLUVIALE TRA PIAZZA DELLA RADIO
E LA STAZIONE FERROVIARIA
TRAFFICO E DISAGI TRA VIA DELLA PISANA E VIA DI BRAVETTA
Simone Cerchiara
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