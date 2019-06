Traffico Roma del 24-06-2019 ore 08:30

NOTIZIARIO ROMA LUNEDÌ 24 GIUGNO 2019 ORE 8:20

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHIUSA LA A1 NEL TRATTO RACCORDO-TORRENOVA VERSO

NAPOLI. DISAGI PER CURIOSI NELLA CORSIA OPPOSTA VERSO IL RACCORDO.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI PER INCIDENTE NELLA COMPLANARE

TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO ANULARE.

MENTRE SUL RACCORDO è RISOLTO L’INCIDENTE TRA LA TUSCOLANA E L’APPIA, ORA

CI SONO DISAGI PER TRAFFICO INTENSO

RISOLTO ANCHE L’INCIDENTE SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E PRATICA DI MARE

IN DIREZIONE ROMA. CODE IN DIMINUZIONE.

MENTRE A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE SI PROCEDE IN CODA SULLA TANGENZIALE

DALLA TIBURTINA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI; RIPERCUSSIONI SULLA VIA SALARIA E

IN VIA DEI PRATI FISCALI.

A PORTA MAGGIORE E A SAN GIOVANNI, TRAFFICO E DISAGI IN VIA STATILIA E

LUNGO VIA DELL’AMBA ARADAM

CODE IN VIA LEONE XIII, QUI CI TROVIAMO TRA L’AURELIA ANTICA E VIA GREGORIO

VI

Simone Cerchiara

