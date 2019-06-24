Traffico Roma del 24-06-2019 ore 08:30
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NOTIZIARIO ROMA LUNEDÌ 24 GIUGNO 2019 ORE 8:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHIUSA LA A1 NEL TRATTO RACCORDO-TORRENOVA VERSO
NAPOLI. DISAGI PER CURIOSI NELLA CORSIA OPPOSTA VERSO IL RACCORDO.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI PER INCIDENTE NELLA COMPLANARE
TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO ANULARE.
MENTRE SUL RACCORDO è RISOLTO L’INCIDENTE TRA LA TUSCOLANA E L’APPIA, ORA
CI SONO DISAGI PER TRAFFICO INTENSO
RISOLTO ANCHE L’INCIDENTE SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E PRATICA DI MARE
IN DIREZIONE ROMA. CODE IN DIMINUZIONE.
MENTRE A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE SI PROCEDE IN CODA SULLA TANGENZIALE
DALLA TIBURTINA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI; RIPERCUSSIONI SULLA VIA SALARIA E
IN VIA DEI PRATI FISCALI.
A PORTA MAGGIORE E A SAN GIOVANNI, TRAFFICO E DISAGI IN VIA STATILIA E
LUNGO VIA DELL’AMBA ARADAM
CODE IN VIA LEONE XIII, QUI CI TROVIAMO TRA L’AURELIA ANTICA E VIA GREGORIO
VI
Simone Cerchiara
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