Traffico Roma del 24-06-2019 ore 09:30

GROSSI DISAGI NELLA ZONA SUD DI ROMA TRA IL RACCORDO ANULARE E L’AUTOSTRADA

PER NAPOLI. È CHIUSA LA A1 DAL RACCORDO A TORRENOVA VERSO NAPOLI. TUTTO A

CAUSA DI UN INCIDENTE TRA 2 VETTURE E UN CAMION AVVENUTO AL KM 17. CODE PER

CURIOSI NELLA CORSIA OPPOSTA, VERSO IL RACCORDO, DALLA BARRIERA A

TORRENOVA. RIPERCUSSIONI INEVITABILI SUL RACCORDO: ABBIAMO LUNGHE CODE NEL

TRATTO LAURENTINA-APPIA-LA ROMANINA; E DISAGI ANCHE PROVENENDO DA CIAMPINO

ALTRI PROBLEMI SUL RACCORDO: TRA LA A24 E LA BUFALOTTA CI SONO FORTI

RALLENTAMENTI; OLTRE AL TRAFFICO, C’È UN INCIDENTE

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RISOLTO L’INCIDENTE NELLA COMPLANARE TRA TOR

CERVARA E IL RACCORDO ANULARE.

DENTRO ROMA, INCIDENTI: SULLA TUSCOLANA ALTEZZA VIA DELLE CAPANNELLE, IN

VIA DEL TRULLO ALTEZZA VIA MONTE DELLE CAPRE.

POI I DISAGI PER TRAFFICO. IN TANGENZIALE CODE DA MONTI TIBURTINI ALLA VIA

SALARIA. IN VIA ANASTASIO II AUTO IN FILA VERSO VIA CIPRO

