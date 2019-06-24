Traffico Roma del 24-06-2019 ore 09:30
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NOTIZIARIO ROMA LUNEDÌ 24 GIUGNO 2019 ORE 9:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
GROSSI DISAGI NELLA ZONA SUD DI ROMA TRA IL RACCORDO ANULARE E L’AUTOSTRADA
PER NAPOLI. È CHIUSA LA A1 DAL RACCORDO A TORRENOVA VERSO NAPOLI. TUTTO A
CAUSA DI UN INCIDENTE TRA 2 VETTURE E UN CAMION AVVENUTO AL KM 17. CODE PER
CURIOSI NELLA CORSIA OPPOSTA, VERSO IL RACCORDO, DALLA BARRIERA A
TORRENOVA. RIPERCUSSIONI INEVITABILI SUL RACCORDO: ABBIAMO LUNGHE CODE NEL
TRATTO LAURENTINA-APPIA-LA ROMANINA; E DISAGI ANCHE PROVENENDO DA CIAMPINO
ALTRI PROBLEMI SUL RACCORDO: TRA LA A24 E LA BUFALOTTA CI SONO FORTI
RALLENTAMENTI; OLTRE AL TRAFFICO, C’È UN INCIDENTE
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RISOLTO L’INCIDENTE NELLA COMPLANARE TRA TOR
CERVARA E IL RACCORDO ANULARE.
DENTRO ROMA, INCIDENTI: SULLA TUSCOLANA ALTEZZA VIA DELLE CAPANNELLE, IN
VIA DEL TRULLO ALTEZZA VIA MONTE DELLE CAPRE.
POI I DISAGI PER TRAFFICO. IN TANGENZIALE CODE DA MONTI TIBURTINI ALLA VIA
SALARIA. IN VIA ANASTASIO II AUTO IN FILA VERSO VIA CIPRO
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Simone Cerchiara
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma