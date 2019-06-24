Traffico Roma del 24-06-2019 ore 10:00
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NOTIZIARIO ROMA LUNEDÌ 24 GIUGNO 2019 ORE 9:50
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
A1 RIAPERTA VERSO NAPOLI NEL TRATTO CHE COLLEGA IL RACCORDO ANULARE E
TORRENOVA. IN VIA DI RISOLUZIONE L’INCIDENTE TRA 2 VETTURE E UN CAMION
ALL’ALTEZZA DEL KM 17, ORA SI TRANSITA SU UNA CORSIA DI MARCIA. ANCORA
MOLTO INTENSO PERÒ IL TRAFFICO SUL RACCORDO DOVE CI SONO RIPERCUSSIONI:
ABBIAMO LUNGHE CODE NEL TRATTO LAURENTINA-APPIA-LA ROMANINA. DISAGI ANCHE
PROVENENDO DA CIAMPINO
ALTRI PROBLEMI SUL RACCORDO: TRA L’USCITA CENTRALE DEL LATTE E QUELLA PER
LA BUFALOTTA CI SONO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO MA ANCHE A SEGUITO DI UN
INCIDENTE
INTENSO IL TRAFFICO SULLA VIA NOMENTANA, INCOLONNAMENTI TRA VIA ZANARDINI,
PIAZZA SEMPIONE E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE
SULLA VIA SALARIA, ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE, CODE NELLE DUE DIREZIONI.
AUTO IN FILA IN VIA ANASTASIO II VERSO VIA CIPRO.
CODE TRA LA VIA PORTUENSE, PIAZZA DELLA RADIO E VIA DEL PORTO FLUVIALE.
DISAGI QUINDI IN DIREZIONE DELLA VIA OSTIENSE
E POI ALTRE CODE TRA LA ROMA-FIUMICINO E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA
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Simone Cerchiara
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma