Traffico Roma del 24-06-2019 ore 10:00

NOTIZIARIO ROMA LUNEDÌ 24 GIUGNO 2019 ORE 9:50

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

A1 RIAPERTA VERSO NAPOLI NEL TRATTO CHE COLLEGA IL RACCORDO ANULARE E

TORRENOVA. IN VIA DI RISOLUZIONE L’INCIDENTE TRA 2 VETTURE E UN CAMION

ALL’ALTEZZA DEL KM 17, ORA SI TRANSITA SU UNA CORSIA DI MARCIA. ANCORA

MOLTO INTENSO PERÒ IL TRAFFICO SUL RACCORDO DOVE CI SONO RIPERCUSSIONI:

ABBIAMO LUNGHE CODE NEL TRATTO LAURENTINA-APPIA-LA ROMANINA. DISAGI ANCHE

PROVENENDO DA CIAMPINO

ALTRI PROBLEMI SUL RACCORDO: TRA L’USCITA CENTRALE DEL LATTE E QUELLA PER

LA BUFALOTTA CI SONO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO MA ANCHE A SEGUITO DI UN

INCIDENTE

INTENSO IL TRAFFICO SULLA VIA NOMENTANA, INCOLONNAMENTI TRA VIA ZANARDINI,

PIAZZA SEMPIONE E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE

SULLA VIA SALARIA, ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE, CODE NELLE DUE DIREZIONI.

AUTO IN FILA IN VIA ANASTASIO II VERSO VIA CIPRO.

CODE TRA LA VIA PORTUENSE, PIAZZA DELLA RADIO E VIA DEL PORTO FLUVIALE.

DISAGI QUINDI IN DIREZIONE DELLA VIA OSTIENSE

E POI ALTRE CODE TRA LA ROMA-FIUMICINO E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA

Per rimanere sempre aggiornati su traffico e viabilità in tempo reale vi

invitiamo a seguire il nostro profilo Twitter @LuceverdeRoma e a visitare

la pagina Facebook @LuceverdeRoma

Simone Cerchiara

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma