Traffico Roma del 24-06-2019 ore 12:30
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NOTIZIARIO ROMA LUNEDÌ 24 GIUGNO 2019 ORE 11:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
MENTRE È DIMINUITO IL TRAFFICO IN GRAN PARTE DELLE STRADE, SULLA VIA
SALARIA PROSEGUONO I DISAGI ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE: SI
PROCEDE VERSO LA TANGENZIALE A CAUSA DI UNA RIDUZIONE DELLA CORSIA DI
MARCIA
IN INGRESSO PER TRAFFICO CI SONO ANCORA RALLENTAMENTI SULLA CASSIA E SULLA
VIA APPIA.
DISAGI IN VIA DI CASAL BRUCIATO. RALLENTAMENTI QUINDI IN DIREZIONE DELLA
TIBURTINA.
CODE IN VIA CILICIA VERSO SAN GIOVANNI.
INCOLONNAMENTI IN VIA DEL PORTO FLUVIALE ALL’ALTEZZA DELLA VIA OSTIENSE
SUL RACCORDO TRAFFICO IN VIA DI NORMALIZZAZIONE. GLI UNICI DISAGI AL
MOMENTO NEL TRATTO ARDEATINA-APPIA.
METROPOLITANE E ROMA-LIDO REGOLARI. DOMANI SARÀ INVECE UNA NUOVA GIORNATA
DI SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO.
E per sapere di più su queste e altre notizie, o per segnalare difficoltà
sul traffico, vi invitiamo a contattare il contact center di Luceverde al
numero gratuito 800 18 34 34.
Simone Cerchiara
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma