Traffico Roma del 24-06-2019 ore 14:30

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER

TRAFFICO TRA VIA LAURENTINA E VIA TUSCOLANA.

RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA VIA NOMENTANAA AL BIVIO CON VIALE

REGINA MARGHERITA.

POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE SU PIAZZALE DEGLI EROI

ALL’ALTEZZA DELLA CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE.

DISAGI SU VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO CON VIA FERONI: ANCHE IN QUESTO

CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE.

SULLA VIA SALARIA CODE TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE

DELLA TANGENZIALE EST: SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA.

SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SAN GIOVANNI CODE DA VIA TIBURTINA AL

BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E LUNGO VIALE CASTRENSE.

SEMPRE VERSO SAN GIOVANNI CODE SU VIA CILICIA.

METROPOLITANE E ROMA-LIDO REGOLARI. DOMANI SARÀ INVECE UNA NUOVA GIORNATA

DI SCIOPERO PER IL TRASPORTO PUBBLICO.

