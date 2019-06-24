Traffico Roma del 24-06-2019 ore 14:30
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NOTIZIARIO ROMA LUNEDÌ 24 GIUGNO 2019 ORE 13:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER
TRAFFICO TRA VIA LAURENTINA E VIA TUSCOLANA.
RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA VIA NOMENTANAA AL BIVIO CON VIALE
REGINA MARGHERITA.
POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE SU PIAZZALE DEGLI EROI
ALL’ALTEZZA DELLA CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE.
DISAGI SU VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO CON VIA FERONI: ANCHE IN QUESTO
CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE.
SULLA VIA SALARIA CODE TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE
DELLA TANGENZIALE EST: SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA.
SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SAN GIOVANNI CODE DA VIA TIBURTINA AL
BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E LUNGO VIALE CASTRENSE.
SEMPRE VERSO SAN GIOVANNI CODE SU VIA CILICIA.
METROPOLITANE E ROMA-LIDO REGOLARI. DOMANI SARÀ INVECE UNA NUOVA GIORNATA
DI SCIOPERO PER IL TRASPORTO PUBBLICO.
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