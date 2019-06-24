Traffico Roma del 24-06-2019 ore 15:30
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NOTIZIARIO ROMA LUNEDÌ 24 GIUGNO 2019 ORE 15:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI PER
TRAFFICO DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA.
DISAGI PER UN INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA NUOVA: CI SONO CODE DA VIA
FABBRONI AL RACCORDO ANULARE VERSO FUORI CITTÀ.
SULLA VIA SALARIA RALLENTAMENTI PER LAVORI ALL’ALTEZZA DELL’ AEROPORTO
DELL’URBE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST: SI PROCEDE SU CARREGGIATA
RIDOTTA.
RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI DA VIA DEI CAMPI
SPORTIVI A VIA SALARIA, PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE
SAN GIOVANNI CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E
LUNGO VIALE CASTRENSE. SEMPRE VERSO SAN GIOVANNI CODE SU VIA CILICIA.
PER UN INCIDENTE, ORA RIMOSSO, TRA VIALE REGINA MARGHERITA E VIA NOMENTANA,
ANCORA RITARDI PER LE LINEE TRAM 3-19.
REGOLARI INVECE METROPOLITANE E ROMA-LIDO. DOMANI SARÀ INVECE UNA NUOVA
GIORNATA DI SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma