Traffico Roma del 24-06-2019 ore 17:00

NOTIZIARIO ROMA LUNEDÌ 24 GIUGNO 2019 ORE 16:50

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER

TRAFFICO DALLA ROMA FIUMICINO A VIA TUSCOLANA.

AL QUARTICCIOLO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI

AL BIVIO CON PIAZZA PINO PASCALI.

RALLENTAMENTI VERSO FUORI CITTÀ SULLA VIA CASSIA DA VIA MASSAROSA AL

RACCORDO ANULARE; STESSA SITAZIONE SULLA VIA FLAMINIA NUOVA A PARIRE DA VIA

FABBRONI.

SULLA VIA SALARIA RALLENTAMENTI PER LAVORI DA VIA CORTONA ALL’AEROPORTO

DELL’URBE VERSO LATANGENZIALE EST: SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA.

CODE A TRATTI SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIALE

DELLA MOSCHEA VERSO SALARIA, PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST VERSO SAN

GIOVANNI, CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA.

SEMPRE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI SU VIA CILICIA.

