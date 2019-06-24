Traffico Roma del 24-06-2019 ore 17:30
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NOTIZIARIO ROMA LUNEDÌ 24 GIUGNO 2019 ORE 17:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PERT
RAFFICO E INCIDENTE DALLA PONTINA AL BIVIO PER CIAMPINO;
INCARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E
PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA.
INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD: RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DEL
RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA CENTRO.
RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA DA VIA DEI DUE PONTI AL RACCORDO ANULARE;
STESSA SITAZIONE SULLA VIA FLAMINIA NUOVA A PARIRE DA VIA FABBRONI.
SULLA VIA SALARIA RALLENTAMENTI PER LAVORI DA VIA CORTONA ALL’AEROPORTO
DELL’URBE VERSO LATANGENZIALE EST: SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA.
CODE A TRATTI SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA
MOSCHEA VERSO SALARIA, PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST VERSO SAN
GIOVANNI, CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E LUNGO
VIALE CASTRENSE.
SEMPRE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI SU VIA CILICIA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma