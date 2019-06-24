Traffico Roma del 24-06-2019 ore 18:00
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NOTIZIARIO ROMA LUNEDÌ 24 GIUGNO 2019 ORE 17:50
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI DALLA
FLAMINIA ALLA SALARIA E PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE DALLA BUFALOTTA
ALLA PRENESTINA;
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA VIA DEL MARE ALLA
TUSCOLANA.
INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD: RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DEL
RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA CENTRO.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VIA VIA
CORTONA VERSO IL CENTRO; PROSEGUENDO CI SONO ALTRI RALLENTAMENTI PER LAVORI
FINO ALL’AEROPORTO DELL’URBE.
TRAFFICO RALLENTATATO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER INCIDENTE IN VIA DELLA
BUFALOTTA TRA VIA DI SETTEBAGNI E VIA CESARE ZAVATTINI.
IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI RALLENTAMENTI TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII
E VIA LARDARIA IN DIREZIONE BOCCEA: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN
INCIDENTE.
CODE A TRATTI SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA
MOSCHEA VERSO SALARIA, PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST VERSO SAN
GIOVANNI, CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E LUNGO
VIALE CASTRENSE.
SEMPRE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI SU VIA CILICIA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma