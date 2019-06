Traffico Roma del 24-06-2019 ore 18:30

NOTIZIARIO ROMA LUNEDÌ 24 GIUGNO 2019 ORE 18:20 D.R.

TRAFFICO INTENSO, SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA

RALLENTAMENTI DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E PROSEGUENDO SI STA IN CODA

DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA;

LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA VIA DEL MARE ALLA

TUSCOLANA.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VIA VIA

CORTONA VERSO IL CENTRO; PROSEGUENDO CI SONO ALTRI RALLENTAMENTI PER LAVORI

FINO ALL’AEROPORTO DELL’URBE.

TRAFFICO RALLENTATATO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER INCIDENTE IN VIA DELLA

BUFALOTTA TRA VIA DI SETTEBAGNI E VIA CESARE ZAVATTINI.

IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI RALLENTAMENTI TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII

E VIA LARDARIA IN DIREZIONE BOCCEA: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN

INCIDENTE.

CODE A TRATTI SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA

MOSCHEA VERSO SALARIA, PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST VERSO SAN

GIOVANNI, CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E LUNGO

VIALE CASTRENSE, SEMPRE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI POI SU VIA

CILICIA.

INFINE, SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN VIA DI DECIMA ALL’ ALTEZZA DELLA

ROTATORIA DI VIA DELLE COMETE, DI CONSEGUENZA SI SONO FORMATE CODE E

RALLENTAMENTI, IN ENTRAMBE DIREZIONI.

