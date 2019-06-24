Traffico Roma del 24-06-2019 ore 19:00
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NOTIZIARIO ROMA LUNEDÌ 24 GIUGNO 2019 ORE 18:20 D.R.
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO INTENSO, SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA
RALLENTAMENTI DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E PROSEGUENDO SI STA IN CODA
DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA;
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA VIA DEL MARE ALLA
TUSCOLANA.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VIA VIA
CORTONA VERSO IL CENTRO; PROSEGUENDO CI SONO ALTRI RALLENTAMENTI PER LAVORI
FINO ALL’AEROPORTO DELL’URBE.
TRAFFICO RALLENTATATO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER INCIDENTE IN VIA DELLA
BUFALOTTA TRA VIA DI SETTEBAGNI E VIA CESARE ZAVATTINI.
IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI RALLENTAMENTI TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII
E VIA LARDARIA IN DIREZIONE BOCCEA: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN
INCIDENTE.
CODE A TRATTI SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA
MOSCHEA VERSO SALARIA, PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST VERSO SAN
GIOVANNI, CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E LUNGO
VIALE CASTRENSE, SEMPRE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI POI SU VIA
CILICIA.
INFINE, SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN VIA DI DECIMA ALL’ ALTEZZA DELLA
ROTATORIA DI VIA DELLE COMETE, DI CONSEGUENZA SI SONO FORMATE CODE E
RALLENTAMENTI, IN ENTRAMBE DIREZIONI.
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In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma