Traffico Roma del 24-06-2019 ore 19:30
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NOTIZIARIO R
OMA LUNEDÌ 24 GIUGNO 2019 ORE 19:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER
INCIDENTE DALLA NOMENTANA ALLA RUSTICA; PROSEGUENDO PER UN ALTRO INCIDENTE
RALLENTAMENTI DALLA PISANA A VIA AURELIA.
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO A VIA
TUSCOLANA.
IN CENTRO DISAGI PER UN INCIDENTE SU VIALE DEL MURO TORTO TRA VIALE DEL
GALOPPATOIO E PIAZZALE FLAMINIO IN DIREZIONE LUNGOTEVERE.
SU VIA DI DECIMA PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DEL DELLA
ROTATORIA PER VIA DELLE COMETE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, CI TROVIAMO IN
ZONA POGGIO DEL TORRINO- MOSTACCIANO.
A TOR DE CENCI RALLENTAMENTI SU VIA DI MEZZOCAMMINO AL BIVIO CON VIA CESARE
BAZZANI: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE.
SULLA VIA SALARIA PER UNA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA PER LAVORI CI SONO
RALLENTAMENTI E CODE DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE
DELLA TANGENZIALE EST.
CODE A TRATTI SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA
MOSCHEA VERSO SALARIA, PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST VERSO SAN
GIOVANNI, CODE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA
E LUNGO VIALE CASTRENSE;
IN DIREZIONE SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SU VIA CILICIA.
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