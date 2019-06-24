Traffico Roma del 24-06-2019 ore 20:00
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NOTIZIARIO ROMA LUNEDÌ 24 GIUGNO 2019 ORE 19:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER
TRAFFICO E PER UN INCIDENTE DALLA CENTRALE DEL LATTE ALLA VIA APPIA;
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI DALLA C. COLOMBO
ALLA VIA APPIA.
IN CENTRO DISAGI PER UN INCIDENTE SU VIALE DEL MURO TORTO TRA VIALE DEL
GALOPPATOIO E PIAZZALE FLAMINIO IN DIREZIONE LUNGOTEVERE.
SU VIA DI DECIMA RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA ROTATORIA
PER VIA DELLE COMETE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI: CI TROVIAMO IN ZONA POGGIO
DEL TORRINO- MOSTACCIANO.
A TOR DE CENCI RALLENTAMENTI SU VIA DI MEZZOCAMMINO AL BIVIO CON VIA CESARE
BAZZANI: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE.
SULLA VIA SALARIA PER UNA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA PER LAVORI CI SONO
RALLENTAMENTI E CODE DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE
DELLA TANGENZIALE EST.
RALLENTAMENTI E CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIA
SALARIA; PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST VERSO SAN GIOVANNI, CODE DA
VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E LUNGO VIALE CASTRENSE;
RALLENTAMENTI VERSO SAN GIOVANNI ANCHE SU VIA CILICIA.
RALLENTAMENTI SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI
ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.
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In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma