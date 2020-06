Traffico Roma del 24-06-2020 ore 08:00

Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati in redazione Sonia cerquetani al nord di Roma rallentamenti dovuti al traffico intenso in direzione centro sulla Flaminia da via di Grottarossa a via dei Due Ponti sulla Salaria altezza aeroporto dell’Urbe rallentamenti che ritroviamo sul percorso Urbano della A24 da via Filippo Fiorentini alla tangenziale est e si rallenta poi sulla Tiburtina altezza raccordo anulare per la moglie traffico rallentamenti a tratti lungo la carreggiata interna tra l’uscita per Roma sud e la Pontina code sulla diramazione Roma Sud in entrata sul Raccordo Anulare file che sulla Pontina verso Roma centro tra Castel Romano Castel di Decima chi per traffico ma anche per incidente un’ultima notizia riguarda il trasporto pubblico sulla metro a Chiusa la stazione Re di Roma per un tecnico è sempre per problemi tecnici sostituite da busse le linee tram 51419 tra Largo Preneste Togliatti e gerani per i dettagli di queste dal trenopotete consultare il sito Roma punto luceverde.it ed è tutto Grazie per l’attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma