Traffico Roma del 24-06-2020 ore 08:30

Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati in redazione Sonia cerquetani sulla via Cassia il traffico intenso sta provocando rallentamenti da raccordo anulare a via di Grottarossa verso il centro città la situazione sulla Flaminia da via di Grottarossa via dei Due Ponti e poi sulla Salaria dall’ aeroporto dell’Urbe alla tangenziale est rallentamenti che ritroviamo sulle percorso Urbano della A24 da via di Tor Cervara la tangenziale est traffico intenso rallentato anche sulla Tiburtina altezza Settecamini un raccordo anulare rallentamenti ora solo lungo la carreggiata esterna tra Prenestina e svincolo A24 per Teramo code sulla Pontina verso Roma centro tra Montedoro e Castel di Decima per traffico ma anche per incidente sulla metro a riaperta la stazione restiamo a distanza la ci ha messo a disposizione dei cittadini il numero verde 800 18 34 34 per tutte le informazioni sulla gestione delle pratiche auto Oltre che sustazione del traffico e dei Trasporti nel nostro paese il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 20 ed è tutto e come sempre Grazie per l’attenzione un servizio a cura della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma