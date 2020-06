Traffico Roma del 24-06-2020 ore 10:00

Luceverde Roma amici ascoltatori Buongiorno e ben Trovati al microfono Sonia cerquetani lunghe code per incidente sulla percorso Urbano della A24 roma-teramo dal raccordo anulare a via Filippo Fiorentini verso la tangenziale est sempre per incidente sulla via Casilina disagi al traffico altezza via di Torrenova nelle due direzioni altro incidente sulla Pontina code verso Roma centro tra Montedoro e Castel di Decima incidente poi sul Lungotevere Michelangelo rallentamenti altezza Ponte Regina Margherita a nord di Roma sulla via Cassia il traffico intenso sta ancora provocando le 20 dal raccordo anulare a via di Grottarossa verso il centro città stessa situazione sulla Flaminia dal raccordo anulare a via dei Due Ponti e poi sulla Salaria dall’ aeroporto dell’Urbe alla tangenziale est sul Raccordo Anulare rallentamenti in carreggiata interna tra Casilina e Ardeatina per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it ed è tuttoGrazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma