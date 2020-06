Traffico Roma del 24-06-2020 ore 11:30

Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati in redazione Sonia cerquetani sul raccordo anulare per incidente Code in carreggiata interna tra Casilina e Ardeatina sempre per incidente disagi al traffico su via di Bravetta in prossimità di via Silvestri a nord di Roma sulla via Cassia il traffico intenso sta ancora provocando rallentamenti dal raccordo anulare a via di Grottarossa verso il centro stessa situazione sulla Flaminia rallentamenti dal raccordo a via dei Due Ponti e poi sulla Salaria dall’aeroporto dell’Urbe alla tangenziale est sulla tangenziale est e file per traffico tra Prenestina e viale Castrense verso San Giovanni Restiamo a distanza la ci ha messo a disposizione dei cittadini il numero verde 800 18 34 34 per tutte le informazioni sulla gestione delle pratiche auto oltre che sulla situazione del traffico e dei Trasporti nel nostro paese il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 20 ed è tutto e comeGrazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

