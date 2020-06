Traffico Roma del 24-06-2020 ore 13:30

Luceverde Roma dalla redazione Buon pomeriggio si riducono le code sul Raccordo Anulare code causate da un incidente tra Casilina e Appia in carreggiata interna altro incidente via Tuscolana all’altezza di via Rocca di Papa si rallenta quindi in direzione del raccordo anulare altre code ma per lavori in via Ardeatina tra via di torricola e il raccordo anulare direzione Divino lavori sono previsti Questa notte hai sotto via Corso d’Italia e Ignazio Guidi a partire dalle 22 e fino alle 6 di domani mattina non saranno percorribili in direzione di viale del Policlinico tra via di Porta Pinciana e via del Policlinico oggi attive dalle 21:30 alle 3 le ZTL notturne di Trastevere e San Lorenzo in vigore dal mercoledì al sabato disattivate invece fino al 30 agosto le ZTL diurne per tutte le notizie su traffico viabilità e trasporto pubblico e anche per tutte le informazioni utili legati all’emergenza coronaviruspotete consultare il sito Roma luceverde.it da Massimo veschi per il momento è tutto è più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

