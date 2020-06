Traffico Roma del 24-06-2020 ore 15:30

Luceverde Roma Buon pomeriggio in redazione massimo veschi sull’a12 roma-civitavecchia per un mezzo pesante in fiamme tre Center severe Cerveteri direzione Roma sono chiuse al traffico entrambe le carreggiate all’interno del terzo chiuso Ci sono 3 km di coda verso Roma e 2 km in direzione Civitavecchia uscita obbligatoria Santa Severa e rientro a Cerveteri percorso inverso in direzione Civitavecchia al momento troviamo 2 km di coda all’uscita obbligatoria di Cerveteri direzione Civitavecchia e di 1 km a Santa Severa direzione Roma e a Roma sul Raccordo Anulare in facciata esterna sempre per l’incidente è chiuso ma è solo ai mezzi pesanti l’uscita per la via Salaria direzione Settebagni con lei per lavori invece in via Ardeatina tra via torricola il raccordo anulare direzione Divino Amore per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da Massimo veschi è tutto a più tardi un servizio a cura della C la polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma