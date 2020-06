Traffico Roma del 24-06-2020 ore 17:00

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane di Civitavecchia rimane chiuso in direzione Roma questo per consentire le operazioni di spegnimento di un mezzo pesante in fiamme all’altezza del chilometro 35 Chi è in viaggio verso Roma deve uscire a Santa Severa dove ci sono comunque incolonnamenti per 2 km ed è possibile rientrare in autostrada a Cerveteri dopo aver percorso la strada statale 1 via Aurelia andiamo ora su raccordo anulare in carreggiata esterna per l’incidente è chiusa ma solo ai mezzi pesanti l’uscita per la via Salaria direzione Rieti nella zona sud dell’anello troviamo invece rallentamenti per traffico trae Appia sulla tangenziale lungo il tratto di via del Foro Italico abbiamo code per lavori tra Tor di Quinto e viale della Moschea direzione San Giovanni code per lavori anche in via Ardeatina a via di torricola il raccordo anulare direzione Divino Amore per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma