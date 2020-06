Traffico Roma del 24-06-2020 ore 18:00

Luceverde Roma Buon pomeriggio irritazione Massimo pesche ancora chiusa al traffico per un mezzo pesante in fiamme autostrada A12 Roma Civitavecchia treno Santa Severa e Cerveteri direzione Roma si esce Quindi obbligatoriamente a Santa Severa Dove Al momento troviamo code ed è possibile rientrare in autostrada a Cerveteri dopo aver percorso la strada statale 1 via Aurelia di conseguenze sulla via Aurelia si sta in coda a tratti verso Rumatera è sempre Severa e Cerveteri auto in fiamme anche sulla A1 tra il bivio per la diramazione Roma nord Ponzano romano-soratte verso Firenze si registrano code di 4 km in aumento auto in fila anche in direzione Roma sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna sempre per un incidente è chiusa ma solo ai mezzi pesanti uscita per la via Salaria direzione Rieti nella zona sud del raccordo invece troviamo code a tratti per traffico in carreggiata esterna tra Ardeatina e Appia è sempre in zona cure per lavia Ardeatina 3 a via di torricola e via del centro del video in uscita dalla città mentre in carreggiata opposta verso il centro si sta in coda dal raccordo fino a via del centro del Bivio sulla tangenziale infine lungo via del Foro Italico code per lavori trattori di Quinto e Salaria direzione San Giovanni è in chiusura restiamo a distanza la ci ha messo a disposizione dei cittadini il numero verde 800 18 34 34 per tutte le informazioni sulla gestione delle pratiche auto oltre che sulla situazione del traffico e dei Trasporti nel nostro paese che se è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 20 da Massimo pesche e tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma