Traffico Roma del 24-06-2020 ore 18:30

Luceverde Roma Buonasera per i tuoi dell’appuntamento con il traffico invariate le situazioni sull’a12 roma-civitavecchia ancora chiusa al traffico per un mezzo pesante in fiamme tra Santa Severa e te li direzione Roma quindi chi è diretto verso la capitale deve uscire a Santa Severa Dove Al momento troviamo code ed è possibile rientrare in autostrada a Cerveteri dopo aver percorso la via di conseguenza sulla via Aurelia al momento ci sta in coda attratti verso Roma e tra Santa Severa e Cerveteri sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna troviamo così attratti per traffico tra laurea e Romanina sempre in zona code per lavori via Ardeatina tra via di torricola e via del centro del Bivio in uscita della città mentre verso il centro si sta in coda dal raccordo a via del centro del Bivio oggi Attiva dalle 21:30 alle 3 le ZTL notturne di Trastevere e San Lorenzo in vigore dal mercoledì al sabato disattivate invece fino al 30 agosto le Zle diurne per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da Massimo pesche tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

