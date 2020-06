Traffico Roma del 24-06-2020 ore 20:00

Luceverde Roma Buonasera per i tuoi che è l’ultimo appuntamento di oggi con luce verde nulla è cambiato sulla A12 Roma Civitavecchia autostrada è ancora chiusa al traffico Tra Santa Severa il cervello in direzione di Roma questo per consentire le operazioni di pulizia dopo l’incendio di un mezzo pesante Dunque Chi è in viaggio verso la capitale deve uscire obbligatoriamente a Santa Severa Ma è possibile entrare in autostrada a Cerveteri questo dopo avere percorso la via Aurelia naturalmente sulla via Aurelia il traffico si può dire i congestionato traffico che si è riversato su questa strada al momento transita incolonnato verso Roma e della Santa Severa e Cerveteri Poi troviamo coda per lavori in via Ardeatina tra via di torricola in via del centro del Bivio in uscita dalla città mentre sulla carreggiata opposta verso il centro si sta in coda dal raccordo fino a via del centro del Bivio oggi attive dalle 21:30 alle 3 di notte e le ZTL notturne di TrastevereLorenzo come sempre dal mercoledì al sabato disattivate invece fino al 30 agosto le ZTL diurne Inoltre questa notte sono previsti lavori nei sottovia Corso d’Italia in guidi a partire dalle 22 fino alle 6 di domani mattina non saranno percorribili in direzione di viale del Policlinico tra via di Porta Pinciana e viale del Policlinico per i dettagli di queste notizie potete comunque consultare il sito Roma luceverde.it da Massimo Vischi per oggi è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma