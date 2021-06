Traffico Roma del 24-06-2021 ore 20:00

Luceverde Roma Buonasera dalla redazione continuano le difficoltà sulla Grande Raccordo Anulare in particolare a causa della precedente chiusura per permettere l’intervento dell’elisoccorso con te tra la Roma Fiumicino e l’ardeatina maggiormente trafficata anche la carreggiata interna per un precedente incidente tra la Magliana e la Pisana È tra la Prenestina e la diramazione Roma Sud sempre attenzione lo ricordiamo ancora sulle tratto dell’autosole Roma Napoli dove per i lavori in corso è possibile più traffico tra Guidonia Montecelio l bivio della A24 in direzione Napoli per lo stesso motivo non si sono disagi sulla Roma Teramo tra Tivoli e Castel Madama verso la regione Abruzzo diminuiscono gli spostamenti su via del Foro Italico tra alla galleria Giovanni XXIII alla Salaria per chi arriva da Olimpico e successivamente su entrambe le direzioni della tangenziale est alle quali non si escludono rallentamenti maggiori per un incidente su Viale Manzoni altezza via Emanuele Filiberto a chi viaggiam momentaneamente interrotto il servizio tra piazza Bologna e viale Jonio della linea B1 per un guasto tecnico e stasera al Circo Massimo continua la stagione estiva del Teatro dell’Opera alle 20 diverse le modifiche alla circolazione in tutta la zona maggiori dettagli sulle nostre notizie sul sito Roma punto luceverde.it e per oggi è tutto da Gianluca belfiglio Buona serata servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma