Traffico Roma del 24-07-2019 ore 07:30
Più informazioni su
BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
CODE A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA TIBURTINA A
VIALE ETIOPIA IN DIREZIONE STADIO. POSSIBILI MOMENTANEE CHIUSURE PER I
RILIEVI IN CORSO.
UN VEICOLO IN AVARIA STA COMPORTANDO LA CHIUSURA DEL SOTTOPASSO IGNAZIO
GUIDI IN DIREZIONE PORTA PIA IN PROSSIMITà DI VIA LUCANIA. POSSIBILI DISAGI
AL TRAFFICO LUNGO VIALE DEL MURO TORTO.
PRUDENZA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, SEMPRE PER UN
INCIDENTE TRA CASILINA E APPIA.
IN CITTà, PER LA STESSA CAUSA, RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A
CAUSA DI UN INCIDENTE SU VIA TIBURTINA VICINO IL RACCORDO ANULARE.
PER I LAVORI IN CORSO, CODE A TRATTI SU VIA SALARIA IN DIREZIONE DEL CENTRO
CITTà VICINO L’AEROPORTO DELL’URBE.
INFINE, PER TRAFFICO INTENSO, SI RALLENTA PER ENTRARE A ROMA SU VIA
PONTINA, VIA FLAMINIA NUOVA E VIA AURELIA.
———————–
AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma