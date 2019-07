Traffico Roma del 24-07-2019 ore 08:00

BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.

CODE A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA TIBURTINA A

VIALE ETIOPIA IN DIREZIONE STADIO. POSSIBILI MOMENTANEE CHIUSURE PER I

RILIEVI IN CORSO.

UN VEICOLO IN AVARIA STA COMPORTANDO LA CHIUSURA DEL SOTTOPASSO IGNAZIO

GUIDI IN DIREZIONE PORTA PIA IN PROSSIMITà DI VIA LUCANIA. POSSIBILI DISAGI

AL TRAFFICO LUNGO VIALE DEL MURO TORTO.

PRUDENZA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, SEMPRE PER UN

INCIDENTE TRA CASILINA E APPIA.

IN CITTà, PER LA STESSA CAUSA, RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A

CAUSA DI UN INCIDENTE SU VIA TIBURTINA VICINO IL RACCORDO ANULARE.

PER I LAVORI IN CORSO, CODE A TRATTI SU VIA SALARIA IN DIREZIONE DEL CENTRO

CITTà VICINO L’AEROPORTO DELL’URBE.

INFINE, PER TRAFFICO INTENSO, SI RALLENTA PER ENTRARE A ROMA SU VIA

PONTINA, VIA FLAMINIA NUOVA E VIA AURELIA.

———————–

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma