Traffico Roma del 24-07-2019 ore 08:30

CODE A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DI

VIALE ETIOPIA IN DIREZIONE STADIO. DISAGI A PARTIRE DALLO SVINCOLO DELLA

ROMA-TERAMO. EFFETTUATE MOMENTANEE CHIUSURE PER I RILIEVI DA PARTE DELLA

POLIZIA MUNICIPALE.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO IN CARREGGIATA

INTERNA DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’ARDEATINA, MENTRE IN ESTERNA LA

CIRCOLAZIONE È SOSTENUTA DALLO SVINCOLO DELL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA

OSTIENSE.

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO E INCIDENTE SUL PERCORSO CITTADINO DELLA ROMA-

TERAMO DAL GRA FINO ALL’INGRESSO IN TANGENZIALE EST.

RIAPERTO IL SOTTOPASSO IGNAZIO GUIDI IN DIREZIONE PORTA PIA IN PROSSIMITÀ

DI VIA LUCANIA, PRECEDENTEMENTE CHIUSO PER UN VEICOLO IN AVARIA.

OGGI E’ IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO NAZIONALE DEI TRASPORTI. A ROMA E NEL

LAZIO LA PROTESTA SARA’ DI 4 ORE DALLE 12.30 ALLE 16.30. L’AGITAZIONE

INTERESSERA’ ATAC ROMA TPL E COTRAL. DISAGI ANCHE PER CHI VIAGGIA IN TRENO,

LE FERROVIE DELLO STATO COMUNICANO CHE DALLE 09 ALLE 17 I TRENI POTREBBERO

SUBIRE CANCELLAZIONI O VARIAZIONI.

TUTTO IL TRAFFICO IN TEMPO REALE CHIAMANDO IL NUMERO GRATUITO DI LUCEVERDE

800.18.34.34.

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma