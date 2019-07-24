Traffico Roma del 24-07-2019 ore 08:30
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BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
CODE A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DI
VIALE ETIOPIA IN DIREZIONE STADIO. DISAGI A PARTIRE DALLO SVINCOLO DELLA
ROMA-TERAMO. EFFETTUATE MOMENTANEE CHIUSURE PER I RILIEVI DA PARTE DELLA
POLIZIA MUNICIPALE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO IN CARREGGIATA
INTERNA DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’ARDEATINA, MENTRE IN ESTERNA LA
CIRCOLAZIONE È SOSTENUTA DALLO SVINCOLO DELL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA
OSTIENSE.
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO E INCIDENTE SUL PERCORSO CITTADINO DELLA ROMA-
TERAMO DAL GRA FINO ALL’INGRESSO IN TANGENZIALE EST.
RIAPERTO IL SOTTOPASSO IGNAZIO GUIDI IN DIREZIONE PORTA PIA IN PROSSIMITÀ
DI VIA LUCANIA, PRECEDENTEMENTE CHIUSO PER UN VEICOLO IN AVARIA.
OGGI E’ IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO NAZIONALE DEI TRASPORTI. A ROMA E NEL
LAZIO LA PROTESTA SARA’ DI 4 ORE DALLE 12.30 ALLE 16.30. L’AGITAZIONE
INTERESSERA’ ATAC ROMA TPL E COTRAL. DISAGI ANCHE PER CHI VIAGGIA IN TRENO,
LE FERROVIE DELLO STATO COMUNICANO CHE DALLE 09 ALLE 17 I TRENI POTREBBERO
SUBIRE CANCELLAZIONI O VARIAZIONI.
TUTTO IL TRAFFICO IN TEMPO REALE CHIAMANDO IL NUMERO GRATUITO DI LUCEVERDE
800.18.34.34.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma