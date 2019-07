Traffico Roma del 24-07-2019 ore 09:00

OGGI MERCOLEDI’ 24 LUGLIO E’ IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO NAZIONALE DEI

TRASPORTI. A ROMA E NEL LAZIO LA PROTESTA SARA’ DI 4 ORE DALLE 12.30 ALLE

16.30. L’AGITAZIONE INTERESSERA’ ATAC ROMA TPL E COTRAL. DISAGI ANCHE PER

CHI VIAGGIA IN TRENO, LE FERROVIE DELLO STATO COMUNICANO CHE DALLE 09 ALLE

17 I TRENI POTREBBERO SUBIRE CANCELLAZIONI O VARIAZIONI.

SULLA TANGENZIALE EST, CODE A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DI

VIALE ETIOPIA IN DIREZIONE STADIO. DISAGI A PARTIRE DALLO SVINCOLO DELLA

ROMA-TERAMO. EFFETTUATE MOMENTANEE CHIUSURE PER I RILIEVI DA PARTE DELLA

POLIZIA MUNICIPALE.

NELLA GIORNATA DI OGGI È IN PROGRAMMA LA 13^ CONFERENZA DEGLI AMBASCIATORI

ITALIANI NEL PALAZZO DELLA FARNESINA, SEDE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI

ESTERI.

VARIAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE IN PIAZZALE DELLA FARNESINA CON POSSIBILI

DISAGI NELLE STRADE VICINE.

LAVORI IN CORSO IN VIA LABICANA FINO AL 9 AGOSTO.

IL CANTIERE COMPORTA LA CHIUSURA DELLA CORSIA LATERALE SINISTRA DA PIAZZA

DEL COLOSSEO A VIA PIETRO VERRI, CON LA SOSPENSIONE DELLA CORSIA

PREFERENZIALE IN PROSSIMITÀ DI MERULANA.

CANTIERI PER LA MANUTENZIONE DELL’ASFALTO SU VIA SALARIA FINO AL 31 LUGLIO.

PRUDENZA PER I RALLENTAMENTI NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO IN PROSSIMITÀ

DELL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO.

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma