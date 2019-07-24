Traffico Roma del 24-07-2019 ore 10:30
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BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
SULLA TANGENZIALE EST, CONTINUANO I DISAGI A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE IN
PROSSIMITÀ DI VIALE ETIOPIA IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO. SI RALLENTA
ANCHE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, A PARTIRE DA VIA SALARIA PER I CURIOSI.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI DALLA
DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’ARDEATINA, IN ESTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI
SONO DALLO SVINCOLO DELL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA OSTIENSE E TRA
CASILINA E TIBURTINA.
SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DA VIA DI
TOR CERVARA FINO ALL’INGRESSO IN TANGENZIALE EST, MENTRE IN DIREZIONE
OPPOSTA RALLENTAMENTI SEMPRE DA VIA DI TOR CERVARA MA FINO AL BIVIO DEL
GRA.
IN ZONA GIANICOLENSE RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA SILVESTRI VICINO
VICOLO SILVESTRI. PRUDENZA PER LA STESSA CAUSA A CENTOCELLE IN VIA
DELL’AEROPORTO IN DIREZIONE VIA TUSCOLANA.
UN TERZO INCIDENTE IN VIA FLAMINIA NUOVA VERSO CORSO DI FRANCIA TRA VIA
GROTTA ROSSA E VIA DEI DUE PONTI.
CODE A TRATTI A CAUSA DEI LAVORI IN CORSO SU VIA SALARIA IN PROSSIMITÀ
DELL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE CENTRO A PARTIRE DA VILLA SPADA.
TUTTO IL TRAFFICO IN TEMPO REALE CHIAMANDO IL NUMERO GRATUITO DI LUCEVERDE
800.18.34.34.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma