Traffico Roma del 24-07-2019 ore 10:30

SULLA TANGENZIALE EST, CONTINUANO I DISAGI A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE IN

PROSSIMITÀ DI VIALE ETIOPIA IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO. SI RALLENTA

ANCHE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, A PARTIRE DA VIA SALARIA PER I CURIOSI.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI DALLA

DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’ARDEATINA, IN ESTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI

SONO DALLO SVINCOLO DELL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA OSTIENSE E TRA

CASILINA E TIBURTINA.

SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DA VIA DI

TOR CERVARA FINO ALL’INGRESSO IN TANGENZIALE EST, MENTRE IN DIREZIONE

OPPOSTA RALLENTAMENTI SEMPRE DA VIA DI TOR CERVARA MA FINO AL BIVIO DEL

GRA.

IN ZONA GIANICOLENSE RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA SILVESTRI VICINO

VICOLO SILVESTRI. PRUDENZA PER LA STESSA CAUSA A CENTOCELLE IN VIA

DELL’AEROPORTO IN DIREZIONE VIA TUSCOLANA.

UN TERZO INCIDENTE IN VIA FLAMINIA NUOVA VERSO CORSO DI FRANCIA TRA VIA

GROTTA ROSSA E VIA DEI DUE PONTI.

CODE A TRATTI A CAUSA DEI LAVORI IN CORSO SU VIA SALARIA IN PROSSIMITÀ

DELL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE CENTRO A PARTIRE DA VILLA SPADA.

TUTTO IL TRAFFICO IN TEMPO REALE CHIAMANDO IL NUMERO GRATUITO DI LUCEVERDE

800.18.34.34.

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma