Traffico Roma del 24-07-2019 ore 12:30

OGGI MERCOLEDI’ 24 LUGLIO E’ IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO NAZIONALE DEI

TRASPORTI. A ROMA E NEL LAZIO LA PROTESTA SARA’ DI 4 ORE DALLE 12.30 ALLE

16.30. L’AGITAZIONE INTERESSERA’ ATAC ROMA TPL E COTRAL. DISAGI ANCHE PER

CHI VIAGGIA IN TRENO, LE FERROVIE DELLO STATO COMUNICANO CHE DALLE 9:00

ALLE 17:00 I TRENI POTREBBERO SUBIRE CANCELLAZIONI O VARIAZIONI.

SONO TERMINATI I LAVORI NELLA GALLERIA FARNESINA PER LA SOSTITUZIONE DEL

VECCHIO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CON IL LED. LA CIRCOLAZIONE È DUNQUE

REGOLARE IN DIREZIONE DELLO STADIO DA VIA DEL FORO ITALICO.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, LAVORI NOTTURNI FINO

A VENERDÌ 9 AGOSTO. PRUDENZA PER IL DIVIETO DI TRANSITO DALLE 21:00 ALLE

6:00 DEL MATTINO TRA TRIONFALE E CASSIA.

CANTIERI PER LA MANUTENZIONE DELL’ASFALTO SU VIA SALARIA FINO AL 31 LUGLIO.

PRUDENZA PER I RALLENTAMENTI NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO IN PROSSIMITÀ

DELL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO.

IN FASCIA NOTTURNA, PROSEGUONO I LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA CAVOUR,

DALLE 23:00 ALLE 6:00 DEL MATTINO, DA VIA DI SANTA MARIA MAGGIORE A PIAZZA

DELL’ESQUILINO, IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO TRATTO. PRESTARE ATTENZIONE

ALLA SEGNALETICA.

