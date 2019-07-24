Traffico Roma del 24-07-2019 ore 12:30
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OGGI MERCOLEDI’ 24 LUGLIO E’ IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO NAZIONALE DEI
TRASPORTI. A ROMA E NEL LAZIO LA PROTESTA SARA’ DI 4 ORE DALLE 12.30 ALLE
16.30. L’AGITAZIONE INTERESSERA’ ATAC ROMA TPL E COTRAL. DISAGI ANCHE PER
CHI VIAGGIA IN TRENO, LE FERROVIE DELLO STATO COMUNICANO CHE DALLE 9:00
ALLE 17:00 I TRENI POTREBBERO SUBIRE CANCELLAZIONI O VARIAZIONI.
SONO TERMINATI I LAVORI NELLA GALLERIA FARNESINA PER LA SOSTITUZIONE DEL
VECCHIO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CON IL LED. LA CIRCOLAZIONE È DUNQUE
REGOLARE IN DIREZIONE DELLO STADIO DA VIA DEL FORO ITALICO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, LAVORI NOTTURNI FINO
A VENERDÌ 9 AGOSTO. PRUDENZA PER IL DIVIETO DI TRANSITO DALLE 21:00 ALLE
6:00 DEL MATTINO TRA TRIONFALE E CASSIA.
CANTIERI PER LA MANUTENZIONE DELL’ASFALTO SU VIA SALARIA FINO AL 31 LUGLIO.
PRUDENZA PER I RALLENTAMENTI NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO IN PROSSIMITÀ
DELL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO.
IN FASCIA NOTTURNA, PROSEGUONO I LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA CAVOUR,
DALLE 23:00 ALLE 6:00 DEL MATTINO, DA VIA DI SANTA MARIA MAGGIORE A PIAZZA
DELL’ESQUILINO, IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO TRATTO. PRESTARE ATTENZIONE
ALLA SEGNALETICA.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma