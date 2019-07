Traffico Roma del 24-07-2019 ore 13:30

BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA

ROMA-TERAMO.

DOPO I DISAGI DI QUESTA MATTINA A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE IN PROSSIMITà

DI VIALE ETIOPIA, SI GUIDA ORA SENZA PROBLEMI SU ENTRAMBE LE DIREZIONI

DELLA TANGENZIALE EST.

A MORENA, PRUDENZA PER UN INCIDENTE CON MEZZI PESANTI COINVOLTI SU VIA

ANAGNINA VICINO VIA ZAMBRONE. PER LA STESSA CAUSA, PRUDENZA ANCHE A

CORCOLLE IN VIA SANT’ELPIDIO A MARE.

TRA VILLA SPADA E VAL MELAINA, RALLENTAMENTI A CAUSA DEI LAVORI DI

ASFALTATURA SU VIA SALARIA IN PROSSIMITà DELL’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL

CENTRO CITTà.

SI RALLENTA PER UN CANTIERE ANCHE IN VIA AURELIA VICINO LA STAZIONE AURELIA

IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.

SCIOPERO IN CORSO DI ATAC, TPL E COTRAL DALLE 12:30 ALLE 16:30.

SEMPRE DA MEZZOGIORNO E MEZZA è CHIUSO ANCHE LO SPORTELLO AL PUBBLICO DI

“ROMA SERVIZI MOBILITà” ALL’EUR PER IL RILASCIO SOSTA ZTL E PRATICHE TAXI.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMANDO IL NUMERO GRATUITO DI

LUCEVERDE 800.18.34.34.

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma