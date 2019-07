Traffico Roma del 24-07-2019 ore 17:00

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA

ROMA-TERAMO.

A MORENA, PRUDENZA PER UN INCIDENTE CON MEZZI PESANTI COINVOLTI SU VIA

ANAGNINA VICINO VIA ZAMBRONE.

POSSIBILI RALLENTAMENTI DURANTE LE CHIUSURE PER I RILIEVI E POI PER I

LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE.

A VAL MELAINA, DISAGI IN VIA SALARIA, PER LAVORI DI ASFALTATURA SI PROCEDE

SU UNA CARREGGIATA RIDOTTA, CON INEBITABILI RALLENTAMENTI E CODE TRA VILLA

SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL CENTRO CITTÀ.

E SI RALLENTA ANCHE IN VIA AURELIA PER UN’ ALTRO CANTIERE VICINO LA

STAZIONE AURELIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.

IL TRASPORTO:

SCIOPERO IN CORSO DI ATAC, TPL E COTRAL

LA PROTESTA SI CONCLUDERÀ ALLE 16:30. ALLE 16:30.

QUESTA LA SITUAZIONE ATTUALE:

METRO A-B-B1 – ATTIVE CON POSSIBILI RIDUZIONI DI CORSE

METRO C – REGOLARE

FERROVIA ROMA-LIDO PROSEGUE SERVIZIO CON POSSIBILI RIDUZIONI DI CORSE

FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE – CHIUSA

FERROVIA ROMA-VITERBO:

TRATTA URBANA ATTIVA CON POSSIBILI RIDUZIONI DI CORSE TRATTA EXTRAURBANA

REGOLARE MA NON GARANTITO IL SERVIZIO BUS SOSTITUTIVI

SEMPRE DA MEZZOGIORNO E MEZZA È CHIUSO ANCHE LO SPORTELLO AL PUBBLICO DI

“ROMA SERVIZI MOBILITÀ” ALL’EUR PER IL RILASCIO SOSTA ZTL E PRATICHE TAXI.

AUTORE: DONATELLA RUSSO

