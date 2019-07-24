Traffico Roma del 24-07-2019 ore 17:00
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TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA
ROMA-TERAMO.
A MORENA, PRUDENZA PER UN INCIDENTE CON MEZZI PESANTI COINVOLTI SU VIA
ANAGNINA VICINO VIA ZAMBRONE.
POSSIBILI RALLENTAMENTI DURANTE LE CHIUSURE PER I RILIEVI E POI PER I
LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE.
A VAL MELAINA, DISAGI IN VIA SALARIA, PER LAVORI DI ASFALTATURA SI PROCEDE
SU UNA CARREGGIATA RIDOTTA, CON INEBITABILI RALLENTAMENTI E CODE TRA VILLA
SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL CENTRO CITTÀ.
E SI RALLENTA ANCHE IN VIA AURELIA PER UN’ ALTRO CANTIERE VICINO LA
STAZIONE AURELIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.
IL TRASPORTO:
SCIOPERO IN CORSO DI ATAC, TPL E COTRAL
LA PROTESTA SI CONCLUDERÀ ALLE 16:30. ALLE 16:30.
QUESTA LA SITUAZIONE ATTUALE:
METRO A-B-B1 – ATTIVE CON POSSIBILI RIDUZIONI DI CORSE
METRO C – REGOLARE
FERROVIA ROMA-LIDO PROSEGUE SERVIZIO CON POSSIBILI RIDUZIONI DI CORSE
FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE – CHIUSA
FERROVIA ROMA-VITERBO:
TRATTA URBANA ATTIVA CON POSSIBILI RIDUZIONI DI CORSE TRATTA EXTRAURBANA
REGOLARE MA NON GARANTITO IL SERVIZIO BUS SOSTITUTIVI
SEMPRE DA MEZZOGIORNO E MEZZA È CHIUSO ANCHE LO SPORTELLO AL PUBBLICO DI
“ROMA SERVIZI MOBILITÀ” ALL’EUR PER IL RILASCIO SOSTA ZTL E PRATICHE TAXI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma