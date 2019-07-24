Traffico Roma del 24-07-2019 ore 17:30
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SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA BIVIO ROMA
FIUMICINO E USCITA ROMANINA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI
TRA SVINCOLO NOMENTANA E USCITA A24 ROMA TERAMO.
TANGENZIALE EST IN CODA PER INCIDENTE TRA VIALE CASTRENSE E ALLACCIAMENTO
A24 ROMA TERAMO VERSO LO STADIO OLIMPICO.
DISAGI IN VIA SALARIA, PER LAVORI DI ASFALTATURA SI PROCEDE SU UNA
CARREGGIATA RIDOTTA, CON INEVITABILI RALLENTAMENTI E CODE TRA VILLA SPADA E
L’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL CENTRO CITTÀ.
E SI RALLENTA ANCHE IN VIA AURELIA PER UN’ ALTRO CANTIERE VICINO LA
STAZIONE AURELIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.
IL TRASPORTO:
SCIOPERO DI ATAC, TPL E COTRAL SI E’ CONCLUSO ALLE 16,30
QUESTA LA SITUAZIONE ATTUALE:
METRO A-B-B1 – ATTIVE CON POSSIBILI RIDUZIONI DI CORSE
METRO C – REGOLARE
FERROVIA ROMA-LIDO REGOLARE
FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE – ORA ATTIVA CON RIDUZIONE DI CORSE FERROVIA
ROMA-VITERBO:
TRATTA URBANA ATTIVA CON POSSIBILI RIDUZIONI DI CORSE
TRATTA EXTRAURBANA REGOLARE MA NON GARANTITO IL SERVIZIO BUS SOSTITUTIVI
SEMPRE CHIUSO ANCHE LO SPORTELLO AL PUBBLICO DI “ROMA SERVIZI MOBILITÀ”
ALL’EUR PER IL RILASCIO SOSTA ZTL E PRATICHE TAXI.
TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMANDO IL NUMERO GRATUITO DI
LUCEVERDE 800.18.34.34.
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AUTORE: ADOLFO RICCI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma