Traffico Roma del 24-07-2019 ore 20:00

SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA BIVIO ROMA

FIUMICINO E USCITA ROMANINA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI

TRA OSPEDALE S.ANDREA E SALARIA E TRA SVINCOLO NOMENTANA E USCITA

PRENESTINA.

TANGENZIALE EST IN CODA VERSO SAN GIOVANNI TRA CORSO FRANCIA E VIA SALARIA

E TRA VIA TIBURTINA E VIALE CASTRENSE.

DISAGI IN VIA SALARIA, PER LAVORI DI ASFALTATURA SI PROCEDE SU UNA

CARREGGIATA RIDOTTA, CON INEVITABILI RALLENTAMENTI E CODE TRA VILLA SPADA E

L’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL CENTRO CITTÀ.



E SI RALLENTA ANCHE IN VIA AURELIA PER UN’ ALTRO CANTIERE VICINO LA

STAZIONE AURELIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.

CHIUSE PER INCENDIO VIA ARDEATINA ALTEZZA VIA DELLA CECCHIGNOLA E

QUEST’ULTIMA TRA LARGO KOBLER E VIA DI TOR PAGNOTTA.



IL TRASPORTO:

SCIOPERO DI ATAC, TPL E COTRAL CONCLUSO ALLE 16,30

QUESTA LA SITUAZIONE ATTUALE:

METRO A-B-B1 – ATTIVE CON POSSIBILI RIDUZIONI DI CORSE

METRO C – REGOLARE

FERROVIA ROMA-LIDO REGOLARE

FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE – ORA ATTIVA CON RIDUZIONE DI CORSE FERROVIA

ROMA-VITERBO:

TRATTA URBANA ATTIVA CON POSSIBILI RIDUZIONI DI CORSE

TRATTA EXTRAURBANA REGOLARE MA NON GARANTITO IL SERVIZIO BUS SOSTITUTIVI



TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMANDO IL NUMERO GRATUITO DI

LUCEVERDE 800.18.34.34.

AUTORE: ADOLFO RICCI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma