Traffico Roma del 24-08-2019 ore 08:30

TRAFFICO SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE.

CIRCOLAZIONE REGOLARE ANCHE PER QUANTO RIGUARDA IL GRA, IL TRATTO URBANO

DELLA A24 ROMA-TERAMO E LA TANGENZIALE EST.

CHIUSA PER LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA FINO ALLE 12.00 IN VIA EDMONDO

DE AMICIS TRA IL PIAZZALE DELLO STADIO OLIMPICO E VIA DELLA CAMILLUCCIA.

CHIUSO ANCHE IL PIAZZALE DELLO STADIO OLIMPICO. PRESTARE ATTENZIONE ALLA

SEGNALETICA.

ULTIMI GIORNI DI LAVORI SULLA METRO A, INTERROTTA NEL TRATTO TERMINI

BATTISTINI. ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.

DA LUNEDÌ 26 AGOSTO, IL SERVIZIO TORNERÀ AD ESSERE REGOLARE, SULL’INTERA

TRATTA.

