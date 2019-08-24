Traffico Roma del 24-08-2019 ore 09:30
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TRAFFICO SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE.
CIRCOLAZIONE REGOLARE ANCHE PER QUANTO RIGUARDA IL GRA, IL TRATTO URBANO
DELLA A24 ROMA-TERAMO E LA TANGENZIALE EST.
SEMPRE CHIUSA PER LAVORI VIA RISERVA DELLA TORRETTA TRA VIA DI ACQUAFREDDA
E VIA DELLA MAGLIANELLA: DEVIAZIONI ANCHE PER LE LINEE BUS DI ZONA.
CHIUSA AL TUSCOLANO PER DISSESTO DEL MANTO STRADALE VIA LANUVIO TRA VIA
ALLUMIERE E VIA DELL’ARCO DI TRAVERTINO.
PER LAVORI ALL’IMPANTO DI ILLUMINAZIONE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI
XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE
DELLO STADIO OLIMPICO. RIAPERTURA PROGAMMATA PER IL PROSSIMO 2 SETTEMBRE.
ULTIMI GIORNI DI LAVORI SULLA METRO A, INTERROTTA NEL TRATTO TERMINI
BATTISTINI. ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.
DA LUNEDÌ 26 AGOSTO, IL SERVIZIO TORNERÀ AD ESSERE REGOLARE, SULL’INTERA
TRATTA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ
CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma