Traffico Roma del 24-08-2019 ore 10:30
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RESTA SCORREVOLE IL TRAFFICO LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE.
CHIUSA AL TUSCOLANO PER LAVORI VIA NOCERA UMBRA TRA NARNI E VIA GUBBIO, IN
DIREZIONE DI VIA TUSCOLANA. DEVIAZIONI ANCHE PER LA LINEA BUS 16.
PROSEGUONO I LAVORI SULLA AURELIA CON RIDUZIONE DI CARREGGIATA TRA VIA
BOGLIASCO E VIA GREGORIO XI. POSSIBILI RALLENTAMENTI NELLE ORE DI MAGGIOR
TRAFFICO.
PER LAVORI ALL’IMPANTO DI ILLUMINAZIONE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI
XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE
DELLO STADIO OLIMPICO. RIAPERTURA PROGAMMATA PER IL PROSSIMO 2 SETTEMBRE.
ULTIMI GIORNI DI LAVORI SULLA METRO A, INTERROTTA NEL TRATTO TERMINI
BATTISTINI. ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.
DA LUNEDÌ 26 AGOSTO, IL SERVIZIO TORNERÀ AD ESSERE REGOLARE, SULL’INTERA
TRATTA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ
CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma