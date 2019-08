Traffico Roma del 24-08-2019 ore 11:30

CIRCOLAZIONE REGOLARE, LUNGO LE STRADE DI ROMA.

SCORREVOLE IL TRAFFICO ANCHE LUNGO L’ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.

SULLA A1 ROMA FIRENZE, SI REGISTRANO CODE TRA MAGLIANO SABINA ED ORTE, IN

DIREZIONE FIRENZE.

PER LAVORI IN CORSO, SI RALLENTA LUNGO VIA FLAMINIA TRA SAXA RUBRA E VIA DI

GROTTAROSSA, VERSO IL CENTRO.



PER LAVORI ALL’IMPANTO DI ILLUMINAZIONE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII

TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE DELLO

STADIO OLIMPICO. RIAPERTURA PROGAMMATA PER IL PROSSIMO 2 SETTEMBRE.



ULTIMI GIORNI DI LAVORI SULLA METRO A, INTERROTTA NEL TRATTO TERMINI

BATTISTINI.

DA LUNEDÌ 26 AGOSTO, IL SERVIZIO TORNERÀ AD ESSERE REGOLARE, SULL’INTERA

TRATTA.



SULLA LINEA FERROVIARIA, ALTA VELOCITÀ ROMA FIRENZE, SI REGISTRANO RITARDI

PER I TRENI IN TRANSITO FINO A 30 MINUTI, PER PROBLEMI ALLA STAZIONE DI

ORTE.



AUTORE: MARINA RICCOMI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma