Traffico Roma del 24-08-2019 ore 11:30
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CIRCOLAZIONE REGOLARE, LUNGO LE STRADE DI ROMA.
SCORREVOLE IL TRAFFICO ANCHE LUNGO L’ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.
SULLA A1 ROMA FIRENZE, SI REGISTRANO CODE TRA MAGLIANO SABINA ED ORTE, IN
DIREZIONE FIRENZE.
PER LAVORI IN CORSO, SI RALLENTA LUNGO VIA FLAMINIA TRA SAXA RUBRA E VIA DI
GROTTAROSSA, VERSO IL CENTRO.
PER LAVORI ALL’IMPANTO DI ILLUMINAZIONE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII
TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE DELLO
STADIO OLIMPICO. RIAPERTURA PROGAMMATA PER IL PROSSIMO 2 SETTEMBRE.
ULTIMI GIORNI DI LAVORI SULLA METRO A, INTERROTTA NEL TRATTO TERMINI
BATTISTINI.
DA LUNEDÌ 26 AGOSTO, IL SERVIZIO TORNERÀ AD ESSERE REGOLARE, SULL’INTERA
TRATTA.
SULLA LINEA FERROVIARIA, ALTA VELOCITÀ ROMA FIRENZE, SI REGISTRANO RITARDI
PER I TRENI IN TRANSITO FINO A 30 MINUTI, PER PROBLEMI ALLA STAZIONE DI
ORTE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma