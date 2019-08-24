Traffico Roma del 24-08-2019 ore 12:30
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SCARSO IL TRAFFICO AL MOMENTO, LUNGO LE STRADE DI ROMA.
REGOLARE ANCHE IL RACCORDO ANULARE, IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE.
SULLA A1 ROMA FIRENZE, SI REGISTRANO CODE PER TRAFFICO INTENSO, E ANCHE A
CAUSA DI UN INCIDENTE, TRA PONZANO ED ORTE, IN DIREZIONE FIRENZE.
AD OSTIA, INCIDENTE, SUL LUNGOMARE DUILIO, SI RALLENTA IN PROSSIMITÀ DI VIA
UGOLINO VIVALDI.
NEL RIONE PRATI, PRESTARE ATTENZIONE, INCIDENTE IN PIAZZA RISORGIMENTO.
PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, ALL’IMPANTO
DI ILLUMINAZIONE. CHIUSA, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. RIAPERTURA
PROGAMMATA PER IL PROSSIMO 2 SETTEMBRE.
ULTIMI GIORNI DI LAVORI SULLA METRO A, INTERROTTA NEL TRATTO TERMINI
BATTISTINI.
DA LUNEDÌ 26 AGOSTO, IL SERVIZIO TORNERÀ AD ESSERE REGOLARE, SULL’INTERA
TRATTA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma