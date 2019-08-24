Traffico Roma del 24-08-2019 ore 13:30
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NESSUN DISAGIO, AL MOMENTO, LUNGO LE STRADE DI ROMA
REGOLARE ANCHE IL RACCORDO ANULARE E LE CONSOLARI.
ANCORA CODE, PER TRAFFICO INTENSO, SULLA A1 ROMA FIRENZE, TRA PONZANO ED
ORTE, IN DIREZIONE FIRENZE.
A ROMA, IN ZONA PRATI FISCALI, POSSIBILI DISAGI, A CAUSA DI UNA PERDITA DI
GAS IN VIA DELLE ISOLE CURZOLANE.
PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, ALL’IMPANTO
DI ILLUMINAZIONE. CHIUSA, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. RIAPERTURA
PROGAMMATA PER IL PROSSIMO 2 SETTEMBRE.
ULTIMI GIORNI DI LAVORI SULLA METRO A, INTERROTTA NEL TRATTO TERMINI
BATTISTINI.
DA LUNEDÌ 26 AGOSTO, IL SERVIZIO TORNERÀ AD ESSERE REGOLARE, SULL’INTERA
TRATTA.
LA LINEA FERROVIARIA AV ROMA NAPOLI, PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALLA
STAZIONE DI ROMA PRENESTINA, STA REGISTRANDO RITARDI FINO A 40 MINUTI PER I
TRENI IN VIAGGIO.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma