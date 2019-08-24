Traffico Roma del 24-08-2019 ore 14:30
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NON MOLTO IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CAPITALE.
SU VIA TUSCOLANA PER UN INCIDENTE CHIUSA AL TRAFFICO VIA DEI LENTULI.
AL TUFELLO, A CAUSA DI UNA PERDITA DI GAS MOMENTANEAMENTE CHIUSA VIA DELLE
ISOLE CURZOLANE DA VIA MONTE ROCCHETTA IN DIREZIONE DI VIA DELLE VIGNE
NUOVE.
SU VIA SALARIA LAVORI PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO IN USCITA DALLA CITTÀ:
CARREGGIATA RIDOTTA TRA VIA DEI PRATI FISCALI ED IL RACCORDO ANULARE, NON
SI ESCLUDONO RALLENTAMENTI E CODE NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO.
RICORDIAMO CHE PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, RESTA CHIUSA LA
GALLERIA GIOVANNI XXIII DA PINETA SACCHETTI VERSO LO STADIO OLIMPICO;
TERMINE DEI LAVORI E RIAPERTURA IL PROSSIMO 2 SETTEMBRE.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO , LA LINEA A DELLA METROPOLITANA
RESTERÀ INTERROTTA FINO A DOMANI DOMENICA 25 AGOSTO PER LAVORI TRA TERMINI
E BATTISITNI: ATTIVI BUS SOSTITUTIVI. DA LUNEDÌ 26 AGOSTO, IL SERVIZIO
TORNERÀ AD ESSERE REGOLARE, SULL’INTERA TRATTA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma