Traffico Roma del 24-08-2019 ore 17:00
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AL QUADRARO CHIUSA PER UN GRAVE INCIDENTE VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DI VIA
DEI LENTULI.
AL TUFELLO, CHIUSA PER UNA FUGA DI GAS, VIA ISOLE DELLE CURZOLANE IN
PROSSIMITA DI VIA MONTE ROCCHETTA VERSO VIA DELLE VIGNE NUOVE:
SUL POSTO È IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEVIATA LA LINEA BUS 90
RICORDIAMO CHE PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, RESTA CHIUSA LA
GALLERIA GIOVANNI XXIII DA PINETA SACCHETTI VERSO LO STADIO OLIMPICO;
TERMINE DEI LAVORI E RIAPERTURA IL PROSSIMO 2 SETTEMBRE.
TRASPORTO PUBBLICO,
LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTERÀ INTERROTTA FINO A
DOMANI DOMENICA 25 AGOSTO PER LAVORI TRA TERMINI E BATTISITNI: ATTIVI BUS
SOSTITUTIVI.
DA LUNEDÌ 26 AGOSTO, IL SERVIZIO TORNERÀ AD ESSERE REGOLARE, SULL’INTERA
TRATTA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO 800 18 34 34
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma